Aree della bassa Sabina sotto un manto bianco di neve

RIETI - Anche parte della bassa Sabina si è svegliata questa mattina sotto i fiocchi di neve. Così come nell’alto Reatino e nel capoluogo Rieti, una coltre bianca ha ricoperto strade e piazze. Disagi al valico del Fontecerro con molte insegnanti che da Rieti prestano servizio in Sabina costrette a fare dietrofront.

Le scuole e le strade. Una ordinanza del sindaco di Cottanello Roberto Angeletti ha disposto la chiusura delle scuole (infanzia, elementare e medie). A Montasola lo scuolabus per Casperia (dove vanno gli alunni a scuola) non è partito vista la situazione delle strade e gli oltre 20 centimetri di neve caduti. A metà mattinata in funzione su alcuni tratti di strade provinciali gli spazzaneve. Nei plessi scolastici aperti molti genitori hanno preferito far restare i figli a casa. Sulle strade si circola con gomme termiche o catene a bordo. Nella tarda mattinata e nel pomeriggio è atteso un leggero miglioramento con la neve che dovrebbe trasformarsi in pioggia. In ogni caso in molti Comuni è attivo il Coc e la Protezione civile è allerta. Si sta provvedendo, specie nei centri storici dei borghi medievali a gettare sale sulle scale per prevenire rischi scivolamenti visto che in alcuni punti la neve sta gelando.