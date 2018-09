© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Domenica 23 settembre torna a Rieti il Campionato Italiano Motoraid della Federazione Motociclistica Italiana specialità Turistica di Regolarità per motoveicoli d'epoca e moderni.La tappa laziale “Motoraid della Valle Santa” è organizzata dal Moto Club ’97 Santa Rufina, guidato dal Presidente Salvatore D'Ascenzo.I piloti, provenienti da tante regioni d’Italia, partiranno alle 10 dalla sede del Moto Club ’97, nella zona sportiva di Santa Rufina. Dopo aver svolto le prime prove di abilità rilevate al centesimo di secondo per mezzo di fotocellule, proseguiranno alla volta dei quattro santuari francescani: Fonte Colombo, Greccio, Poggio Bustone e La Foresta.“Percorrendo circa 95 chilometri – commenta il presidente D’Ascenzo - i partecipanti avranno modo di scoprire i meravigliosi luoghi che ospitarono il Santo patrono d'Italia. La giornata motociclistica terminerà a Rieti con il pranzo e le premiazioni al ristorante “Il Carro al Coccio" di via Borsellino.L’invito a partecipare è rivolto a tutti i soci della Federazione Motociclistica. C'è la possibilità di iscriversi al solo giro turistico, in sella a moto d’epoca o moderne, senza dover necessariamente affrontare le prove cronometrate.A Santa Rufina, nella sede del Motoclub, saranno esposti motoveicoli prodotti nei primi anni del '900 a cura dell'associazione reatina Hobby Moto d'epoca di Fiorello Formichetti.