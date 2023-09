Con il monopattino elettrico nel tratto della bretella da Fiano Romano a Fara Sabina

RIETI – C’è da dire che con il nuovo codice della strada, verranno applicate misure più dure a chi usa il monopattino elettrico in modo non corretto. Infatti, sono previste multe e nuove leggi per regolare il noleggio e la circolazione su strada. Necessario l’utilizzo del casco, di una targa e il mezzo dovrà essere assicurato, inoltre, non si potranno percorrere tutte le strade per effettuare spostamenti vicini.

Forse legge non chiara a chi nella tarda mattinata di oggi, ha pensato di sfrecciare con il suo monopattino elettrico nella bretella che collega la Salaria al casello di Fiano Romano, un rischio per chi era a bordo del mezzo non autorizzato e delle macchine che in quel tratto di strada possono raggiungere velocità sostenute.

Un rischio a doppio taglio, per autovetture e per l’avventuriero che ha sfidato qualsiasi divieto del codice stradale, con gilet catarifrangente, un’accortezza in più per essere visto in tempo.

Ma quello che stanno provando questi mezzi, che possono essere ancora raggiunti con noleggio dai minori, potrebbe portare a situazioni di pericolo. È giusto prestare attenzione e far evitare spostamenti di questo tipo e con una pericolosità inaudita. Speriamo solo per il giovane, che spostamenti di questo tipo si verificano ogni tanto e non è un percorso quotidiano per raggiungere un posto di lavoro o altro. Un rischio della vita importante, come già detto, non solo per il giovane