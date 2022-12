Il 13 dicembre al Varrone gli studenti dialogheranno su Saffo insieme alla professoressa Silvia Romani

RIETI – Importante appuntamento culturale, martedì 13 dicembre, al Liceo Classico Marco Terenzio Varrone di Rieti, dove, alle 12, gli alunni del quarto anno incontreranno Silvia Romani, docente di Antropologia Classica, Mitologia e Storia delle religioni all’Università Statale di Milano e autrice per Einaudi del recente saggio “Saffo, la ragazza di Lesbo”.

L’evento, organizzato dagli insegnanti di Latino e Greco della scuola e realizzato in collaborazione con l’Associazione Italiana di Cultura Classica (Aicc) – delegazione Antico e Moderno, si inserisce nelle attività di orientamento universitario e si focalizzerà sulla figura e sulla poesia di Saffo, da sempre in grado di affascinare studiosi, scrittori, artisti e infinite generazioni di studenti. Nel corso dell’iniziativa, interverrà anche il laboratorio di teatro classico dell’istituto, che reciterà alcuni componimenti della poetessa di Lesbo.

«Siamo onorati di accogliere nella nostra scuola la professoressa Romani – dichiara a “Il Messaggero" Annamaria Magi, referente delle attività di Aicc – Antico e Moderno per il Liceo Classico Varrone – Siamo convinti che i classici rappresentino una preziosa risorsa per guardare al mondo con occhi diversi e più consapevoli. Proprio per questo motivo, insieme a tanti istituti sparsi in tutta la penisola, Aicc cerca di mantenere salda una comunità di studiosi e allievi, uniti dalla volontà di conoscere, approfondire e amare il mondo greco e latino. Un ringraziamento speciale alla nostra ospite di martedì per la disponibilità e per la sua significativa presenza. Siamo certi che i ragazzi ne trarranno beneficio».

Oltre alla sua attività di docente universitario, Silvia Romani è nota per le sue opere incentrate su varie tematiche del mondo classico. In particolare, insieme al celebre grecista e traduttore Giulio Guidorizzi, ha pubblicato per Raffaello Cortina “In viaggio con gli dei” e “Il mare degli dei”, mentre, per Einaudi, “Il mito di Arianna” con Maurizio Bettini e “Una passeggiata nell’Aldilà” con Tommaso Braccini. Inoltre, è autrice di diversi testi per ragazzi, come quelli dedicati alle due opere immortali di Omero: l’Iliade e l’Odissea. Nel suo recente lavoro su Saffo, Silvia Romani desidera accompagnare il lettore lungo le vie di Lesbo, nei giorni in cui la poetessa scopre la sua straordinaria vocazione. Un omaggio ad una figura letteraria in grado ancora oggi di incantare con i suoi versi, incentrati principalmente sull’amore, sulla bellezza e sulla giovinezza che fugge.