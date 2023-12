Il 19 dicembre a San Domenico lo spettacolo “Più grande di tutto è l’Amore” a cura degli studenti del Varrone

RIETI – Tra i numerosi appuntamenti di fine anno del progetto culturale “La Valle del Primo Presepe”, c’è anche lo spettacolo “Μείζων ή ἀγάπη (Più grande di tutto è l’Amore) - Dante incontra Francesco 2023”, messo in scena dal laboratorio teatrale del Liceo Classico Varrone (I.I.S Carlo Jucci) e in programma martedì 19 dicembre, alle 18:00, nella chiesa di San Domenico a Rieti.

Alla base del lavoro, c’è l’idea che nel pensiero di San Francesco siano insiti valori rintracciabili già a partire dalla classicità e che la vera povertà francescana sia caratterizzata dalla rinuncia alla propria individualità per accogliere l’altro e riempirsi di amore. Durante la rappresentazione, in cui interverrà anche il noto musicista Raffaello Simeoni, gli studenti attingeranno a vari testi che spaziano dal Simposio di Platone al Vangelo di Giovanni, passando per la Divina Commedia di Dante e il Cantico delle Creature di San Francesco, fino ad arrivare al 2020 con l’Enciclica “Fratelli tutti” di Papa Bergoglio.

Per la riuscita dello spettacolo sono stati impegnati oltre 100 alunni dal primo al quinto anno, coinvolti non solo nelle attività di recitazione, ma anche in quelle di canto e musica, danza, scenografia, gestione delle luci di sala e di scena e nell’accoglienza degli spettatori.

L’ingresso è gratuito, ma i posti a sedere sono limitati ed è quindi necessario prenotare il proprio biglietto al seguente link: eventbrite.it/e/biglietti-piu-grande-di-tutto-e-lamore-dante-incontra-francesco-776834461787