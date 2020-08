Magliano Sabina ancora all'asciutto, il sindaco Falcetta dice basta ad Aps

RIETI - Situazione non più sostenibile. Una comunità allo stremo, quella di Magliano Sabina, e il sindaco Giulio Falcetta è pronto con la diffida ad Aps, l'azienda che gestisca l'acquedotto.

Dopo la fase "di bonaccia" tra l'amministrazione e il gestore, in cui il primo cittadino ha chiesto anche uno sforzo e pazienza ai suoi concittadini in attesa di trovare il guasto lungo la rete che causa la mancanza di acqua da giorni e giorni in molte zone del comune, ora il sindaco dice basta a questa situazione non più accettabile ed è pronto a far valere i diritti dei cittadini.

