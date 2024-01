Il maestro pasticcere reatino Alessio Formichetti nella giuria del premio “Giovani Lievitisti a confronto”

RIETI - Ancora un riconoscimento per il lavoro, l'approfondimento quotidiano e l'impegno professionale per il Maestro pasticcere rearino Alessio Formichetti che sarà uno dei nove giudici dell'edizione 2024 di "Giovani Lievitisti a confronto" che vedrà 48 lievitisti under 30 provenienti da ogni angolo della Penisola contendersi lo scettro dell'evento mettendo in mostra il proprio talento, il prossimo 22 gennaio a Rimini.

Il profilo

Alessio, 39 anni da compiere il prossimo 2 novembre, da anni ormai è alla guida del laboratorio di famiglia della Pasticceria F.lli Fiori di viale Matteucci e dal 2019 è responsabile e coordinatore dei docenti di pasticceria presso l'Accademia di Cucina, Chef Academy di Terni. Tanta esperienza, altrettante nozioni imparate, le stesse che hanno indotto la Goloasi - dal 2016 portale di riferimento per le pasticcerie e gelaterie italiane, inizialmente un B2B tramite il quale fornitori e artigiani potevano interagire tra loro prima di subìre la trasformazione decisiva - avrà la responsabilità, insieme agli altri maestri della giuria di decretare il miglior grande lievitato (colomba pasquale) realizzato con Pasta Madre viva da rinfresco.

Il regolamento

Ogni partecipante dovrà affiancare, alle colombe, le stampe automaticamente generate (una anonima ed un’altra personalizzata).

Le colombe, devono essere rigorosamente prodotti con pirottino anonimo. Quelle che avranno il nome dell’attività o dell’artigiano stampati sul pirottino, verranno escluse dal concorso. Nei giorni successivi alla consegna delle colombe, una commissione tecnica, formata da professionisti del settore, provvederà ad una prima valutazione delle colombe, decretando i vincitori regionali per ogni categoria.

Questi ultimi andranno a formare le diverse squadre divisi per regione (ogni squadra deve essere formata da 3 giovani artigiani, con la possibilità di aggiungere delle riserve) che accederanno alla finale, che si terrà presso il Sigep il 22 Gennaio 2024.

Criteri di valutazione: Peso; (tolleranza di 50g in eccesso e 30g in difetto, compreso il pirottino, la glassa e la farcitura); Aspetto visivo colomba intera; Aspetto visivo colomba tagliata; Caratteristiche gustative; Caratteristiche olfattive; Caratteristiche tattili;