RIETI - Tre furti nella notte tra sabato e domenica in località Collacchi a Fara in Sabina. Tutte le abitazioni al momento del colpo era disabitate. I proprietari, in due casi, erano usciti per trascorrere fuori il sabato sera e al loro rientro hanno fatto l'amara sorpresa: infissi divelti evarredi a soqquadro.



Complessivamente sono stati trafugati qualche centinaio di euro e alcuni oggetti in oro. Indagano i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto.