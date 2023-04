Il reatino Andrea Vallocchia torna in B con la Reggiana: decisivo il 2-1 ottenuto a Olbia

RIETI - Andrea Vallocchia ritrova la serie B con la Reggiana. Il 25enne centrocampista reatino, che fino a dicembre vestiva la maglia del Cosenza in cadetteria, a gennaio si è trasferito in granata e ieri, sabato 15 aprile, ha festeggiato il ritorno in B grazie al 2-1 con cui la Reggiana ha sbancato il campo dell'Olbia nella 37esima giornata del campionato nazionale di serie C girone B.



Una partita decisa già al termine del primo tempo dai gol di Cauz e Guiebre, intervallati dal momentaneo pareggio dei blancos con il sempreverde Ragatzu. Per Vallocchia 14 apparizioni e 17 convocazioni senza mai segnare, ma con la soddisfazione di un campionato vinto.