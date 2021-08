Venerdì 6 Agosto 2021, 00:10

RIETI - Saranno i primi due Istituti tecnici superiori (Its) della provincia e si occuperanno di agricoltura e logistica. Martedì la Regione ha approvato la nascita di sei fondazioni che daranno vita ad altrettanti Its sul territorio regionale: due sorgeranno in provincia.

«Qui – ha spiegato il consigliere regionale Fabio Refrigeri - uno si occuperà di Logistica 4.0 e di Intermodalità sostenibile per rispondere ai fabbisogni formativi espressi dalle imprese e dal territorio in un settore in forte crescita in tutto il mondo, l’altro di Agricoltura 4.0 con il chiaro obiettivo di introdurre e favorire lo sviluppo tecnologico e la digitalizzazione per aumentare l’efficienza dei processi riducendo al tempo stesso sia l’impatto ambientale e climatico sia i costi per gli agricoltori». Quello per l’Agricoltura aprirà a Rieti città e quello per la Logistica a Fara Sabina e potrebbe partire già a ottobre.

Le reazioni. «Siamo felici che la Regione abbia deciso di investire nel nostro territorio – afferma il sindaco di Fara Sabina, Roberta Cuneo -. Ho parlato proprio oggi (ieri, ndr) con l’assessore Di Berardino, che ringrazio per la gentilezza e disponibilità. Già da lunedì saremo a lavoro sul progetto, partendo dalla creazione della nuova Fondazione, fino ad arrivare all’attivazione dell’Its. Lavoreremo in sinergia con la Regione e con tutte le forze presenti in consiglio comunale, che hanno promosso questo tema e con cui sono certa non mancherà un’azione congiunta».

«Si avvia a conclusione un percorso durato diversi anni – commenta il segretario del Pd di Fara Sabina, Alessandro Spaziani -, che finalmente renderà a Fara quel ruolo di centralità che la contraddistingue e che sta sempre più assumendo. Grazie a Fabio Melilli per il lavoro incessante svolto al Governo, all’assessore Claudio Di Berardino e al consigliere Fabio Refrigeri per il continuo impegno in Regione, nella fondazione che darà vita agli Its verranno inserite anche imprese a livello regionale e nazionale che saranno protagoniste della formazione degli allievi». «I due Its – dichiarano i coordinatori provinciale e della Bassa Sabina di Articolo Uno, Costantino Renzi e Alberto Manzini – rispondono alle richieste più volte avanzate dalle imprese del nostro territorio e da importanti aziende nazionali. Viene sanato un elemento di ritardo nello sviluppo del territorio, al fine di assicurare sempre più un occupazione di qualità. Per la nostra provincia è una scelta importante, sostenuta e rivendicata dal centrosinistra nelle recenti elezioni amministrative di Fara Sabina».