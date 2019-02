RIETI - Un mezzo frontale all'incrocio tra via Sandro Pertini e Piazza Bettino Craxi, poco prima delle 17, tra una Hyunday Coupè e una Bmw ha rallentato il traffico in un punto nevralgico del quartiere.

Subito intervenuta sul posto una pattuglia della Polizia Stradale che ha potuto constatare e rilevare le cause dell'incidente nel quale fortunatamente non ci sono stati feriti. La circolazione è stata ripristinata poco fa.