Perde il controllo dell'auto e si capovolge, grave una donna trasferita al Gemelli

RIETI - Brutto incidente nel pomeriggio in Sabina, lungo la strada 313 Ternana con una donna ferita e trasportata in elisoccorso e in codice rosso all’ospedale Gemelli di Roma. L’incidente intorno alle 18 con una Giulietta Alfa Romeo che percorreva la Strada 33 Ternana quando all’altezza dello svincolo per Amazon a Passo Corese la conducente, una donna di 54 anni di Castel San Pietro, frazione di Poggio Mirteto, ha perso il controllo dell’auto finendo contro il guard-rail e poi capovolgendosi (nella foto sopra l'auto della donna dopo l'incidente).

I soccorsi. La donna è rimasta tra le lamiere dell’auto e il terreno e i vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto Scalo hanno avuto il loro bel da fare per estrarre dall’abitacolo completamente schiacciato la signora.

Nell’incidente non sono coinvolte altre persone o vetture. Sul posto per i rilievi e per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente i carabinieri della compagnia di Poggio Mirteto.

Immediati i soccorsi per la signora che è stata stabilizzata e poi portata in ospedale a Roma con un elicottero Pegaso del 118. La signora per i traumi subiti è in prognosi riservata presso il nosocomio romano Agostino Gemelli.

Strada chiusa per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi col traffico deviato e la situazione di normalità ristabilita nel tardo pomeriggio