Illusione-Rieti, il Cascina ribalta il gol di Attili e spedisce gli amarantocelesti verso i playout (2-1)

RIETI - Illusione-Rieti, il Cascina ribalta il gol di Attili e, con ogni probabilità, condanna la formazione amarantoceleste ai playout. È un po' questo il riassunto del 2-1 con cui la formazione toscana batte il Rieti in rimonta "spalancando" le porte della post season a Tortolano e compagni che, a meno di clamorosi capovolgimenti di fronte negli ultimi 180' della stagione, dovranno guadagnarsi la permanenza in serie D attraverso lo spareggio del prossimo 22 maggio.

Tornando alla gara invece, al gol di Attili nella parte finale del primo tempo (41') hanno risposto Giani e Mencagli tra il 77' e l'86' infliggendo al Rieti il secondo ko stagionale dopo lo 0-2 dell'andata annullando quasi del tutto le speranze di una salvezza diretta: con 5 punti di ritardo dal dodicesimo posto, solo l'aritmetica gioca in favore degli amarantoceleste. Ora l'obiettivo è non scendere oltre il 14esimo posto per poter giocare un playout con fattore-campo a favore.