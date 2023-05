Il Salotto di zia Marilena da oggi a Molino della Salce. Foto

RIETI - Dal 2012 il Salotto di zia Marilena è punto di riferimento per le neo mamme, reatine e non solo. Centinaia le donne che in questi anni, incontrando Marilena Rosati, hanno trovato un porto sicuro, fatto di informazioni, incoraggiamento, tanta esperienza e amore.

Da oggi il Salotto è a Rieti, in via Loreto Mattei 29/B: accoglie gratuitamente ogni lunedì, mercoledì e venerdì le mamme e i loro piccoli dalle 8.30 alle 13.30.

«Finalmente il Salotto ha trovato una casa grazie alla Fondazione Varrone che sosterrà le spese per l'affitto – spiega Marilena - Grazie all'aiuto di tante mamme e tanti papà siamo riusciti a fare il trasloco in breve tempo».

Un luogo, il Salotto dove è attivo anche un servizio di dono di abiti per neonati e dove nei prossimi giorni è in programma anche un nuovo viaggio di indumenti che arriveranno ai bambini ucraini.

Marilena è raggiante come sempre. Come quando, nel 2011, al centro pastorale di Santa Rufina, prese il via l’avventura del suo Salotto. Da allora centinaia di famiglie si sono affidate alla sua professionalità.

Il suo amore e la sua dedizione per tutti i neonati sono tangibili.

Da lei giungono mamme non solo da Rieti, ma dall'intera provincia e anche dal resto d’Italia.

Quando non è al Salotto, Marilena è comunque sempre disponibile, anche telefonicamente e di notte.

«Con la mia prima figlia Diletta, zia Marilena mi ha salvato – racconta Alessandra – C’era il Covid, ma per telefono era sempre disponibile.

Senza di lei avrei seguito i consigli dell'ospedale che prevedevano l'aggiunta di latte in polvere. Con il secondo figlio, che ha 17 giorni, non ho neanche comprato l'aggiunta. Sono tornata al Salotto e mi sono affidata a lei».

Silvia, mamma di Sveva e Livia ci tiene a sottolineare come il Salotto sia stato per lei un importante punto di incontro con altre mamme, un momento di condivisione. «Mia figlia cresceva e io allattavo bene – racconta - Ma venire al Salotto è comunque un ottimo aiuto dal punto di vista psicologico. Marilena è sempre con il sorriso e anche nei momenti di sconforto, che purtroppo ci sono, è stata fondamentale».

All’inaugurazione della nuova sede del Salotto c’è anche Camilla, nata da meno di un mese. A causa di un problema dopo il parto sua mamma Chiara ha purtroppo dovuto interrompere l'allattamento al seno. «Quando sono venuta la prima volta al Salotto non avevo latte – ricorda - Marilena mi ha aiutato tantissimo e il latte è tornato. Vengo tutte le settimane. Al di là della sicurezza professionale, Marilena è una persona speciale da un punto di vista umano, molto rassicurante».

«È una donna adorabile – le fa eco una nonna – ho sentito solo commenti positivi sul Salotto».

«Al Salotto ho trovato quel sostegno che è mancato in ospedale, alla nascita dei miei figli Aurora e Nicolò – spiega Chiara – In reparto mi dicevano che non avevo il latte e ho cominciato a dare l’artificiale. Ma poi ho conosciuto Marilena che è stata fondamentale nel motivarmi. Ho iniziato con 20 grammi al giorno, non ho mollato, alla fine li ho allattati entrambi e la ringrazio per il grande supporto».

Gabriella, mamma di Enea, tre anni da compiere, aveva ragadi dolorose.

«Solo grazie a zia non ho mollato l’allattamento. In ospedale mi avevano detto che era un dolore normale e dovevo stare così. Anche la pediatra mirava al latte artificiale. Ma io mi sono impuntata e solo grazie al sostegno di Marilena ho trovato l’aiuto di cui avevo bisogno».

«Zia Marilena è una seconda mamma per noi, quando arrivi da lei ti rilassi e l'allattamento diventa una magia” racconta Ilaria mamma di Davide, tre mesi. “Ho fatto un parto in acqua a Rieti, ma pensavo di non avere il latte. Con i suoi preziosi consigli mi ha aiutato tanto a ritrovare la fiducia in me stessa».

Sono tanti anche i papà presenti.

«Sono contento che il Salotto abbia riaperto in un posto nuovo e comodo per me che accompagno mia moglie. Ci ha risolto parecchi problemi, l’incontro con Marilena è stato fondamentale» dice Marco.

Luca è il papà di Gabriele, quattro mesi. Ricorda come 38 anni fa Marilena, per anni coordinatrice dell’ambulatorio allattamento del reparto Neonatale dell’Ospedale di Rieti, abbia offerto sostegno anche alla sua, di mamma.

«Spesso usciti dall’ospedale non si conosco le tecniche utili per allattare al meglio – commenta Luca – È da sottolineare la componente umana di Marilena, che in ospedale manca e il suo grandissimo amore per tutti i bambini. Da compagno, avrei tanti problemi in più se non ci fosse lei che porta serenità tra le mura domestiche, la sua esperienza e la sua umanità sono da raccomandare a tutti. Vedo donne che entrano preoccupate ed escono con il sorriso. Questa è la magia del salotto».

Si può sostenere l’attività donando il 5x1000 nella dichiarazione dei redditi (codice fiscale 90076150573). Un aiuto importante per la prosecuzione delle attività gratuite che il Salotto offre quotidianamente.