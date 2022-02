Il Rieti ad Arezzo per il colpaccio. Boccolini: «Ce la giocheremo»»

RIETI - Mettere da parte la delusione patita mercoledì contro il Montespaccato e tentare l'ennesimo colpaccio stagionale. È questo l'obiettivo su cui il Rieti si sta concentrando alla vigilia della trasferta di Arezzo, altra big del girone che, seppur in ritardo in classifica, resta la favorita per la vittoria del campionato.



Per Alessandro Boccolini qualche problema di formazione vista la squalifica di Matteo Menghi e i ko di Esposito, Scibilia e Signate, ma l'atteggiamento dovrà essere propositivo.



«Sotto l'aspetto del risultato - ammette il tecnico - veniamo da un periodo di alti e bassi, mentre le prestazioni, non mi sono dispiaciute. Non fasciamoci la testa e non creiamo alibi, il nostro obiettivo è chiaro e dobbiamo continuare ad inseguirlo. È stata una settimana impegnativa e negli ultimi due giorni di allenamento abbiamo dovuto allentare un po' i ritmi per recuperare. Domani ci aspetta una gara insidiosa, ma andremo per giocarcela come sempre, nonostante le difficoltà del caso».