Il Commando Ultrà Rieti ricorda Matteo Concetti con uno striscione

RIETI - «Ennesima morte di Stato, ciao Mattei'». Lo striscione, firmato dal gruppo Commando Ultrà Rieti, campeggia da questa mattina in via Alcide De Gasperi, all'altezza del bocciodromo e al di là della solidarietà e della vicinanza dei tifosi alla famiglia di Matteo Concetti, il 25enne reatino che lo scorso 5 gennaio si è tolto la vita nella cella d'isolamento del carcere di Ancona.

Matteo non era un ragazzo che frequentava la curva dello stadio o la gradinata dal PalaSojourner, ma tra quei tifosi che animano le domeniche sportive locali aveva tanti amici che da quasi una settimana, ormai, lo piangono, chiedono giustizia e lo ricordano, oltre a non darsi pace su quanto accaduto, puntando forte il dito su una problematica che nel 2023 ha visto ben 62 detenuti togliersi la vita, esattamente come Matteo Concetti.