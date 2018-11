Turista per sempre al Martin's bar di Rieti: due milioni a una pensionata con un Gratta e Vinci da 5 euro

Ultimo aggiornamento: 22:44

Gratta e vinci bimilionario a Passo Corese. E questa volta si sa anche che è la fortunata, d'ora in avanti Turista per sempre: e pazienza se l'età della vincitrice è quella che è, non proprio la migliore per vacanze esotiche dall'altra parte del mondo. Alle 11.20 di gioedì una cliente abituale del Martin’s bar di via Garibaldi, di fronte alla stazione ferroviaria, ha chiesto un tagliando della serie “Turista per sempre”. A consegnarglielo è stata la moglie di Stefano Mancini, titolare del bar dove lavora anche il nipote Gianmarco Sforzini (nella foto con il tagliando fortunata).Scoperta la combinazione impressa sul Gratta e vinci, la donna, residente in Bassa Sabina, inizialmente incredula, ha poi iniziato ad agitarsi. Ha fatto controllare il gratta e vinci al barista, che la conosce molto bene, e poi, esattamente come riportato sul biglietto, si è recata in banca. Da lì alla Lottomatica a Roma. Pronta per iniziare la sua nuova vita da “Turista per sempre”.