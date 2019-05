© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – «Il Rieti? Dipende tutto dal presidente Curci: so che ha in piedi una trattativa, lo vedrò solo quando mi dirà l'esito di quest'ultima: ma al di là di come andrà, una cosa è certa e cioè che non commetterò l'ingenuità di Teramo».A parlare è l'avvocato Giovanni Palma, il tributarista partenopeo che dopo aver lasciato la Juve Stabia e visto sfumare l'acquisizione con il Teramo proprio al fotofinish, ora segue da vicino la vicenda-Rieti mostrandosi pronto a intervenire e sostenere Curci qualora l'attuale proprietario del club amarantoceleste non dovesse concludere un altro affare, improntato ed intavolato ancor prima di conoscere l'avvocato, con un imprenditore campano il cui figlio gioca nelle giovanili del Rieti - peraltro conosciuto dallo stesso Palma - ma che finora non ha mai avuto esperienze dirette col mondo del calcio quale stamattina ci sarà un vertice che potrebbe rivelarsi decisivo.«Non so come andrà a finire la questione che mi riguarda – ammette Palma – ma quello che posso affermare con certezza in questo momento è che il presidente Curci è una bravissima persona e merita sostegno. Un accordo a tre? Nel calcio deve comandare sempre e solo uno, mi creda» conclude l'avvocato.Situazione in continua evoluzione dunque, da monitorare ora per ora visto che, come sottolinea lo stesso Palma «il tempo stringe, ci sono appena venti giorni a disposizione per regolarizzare il tutto e presentare l'iscrizione al prossimo campionato».L'avvocato resta alla finestra, in attesa di capire cosa accadrà, pronto più che mai a dire di “sì” a Curci e trasferire la sua passione alle pendici del Terminillo.