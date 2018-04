RIETI - E' stata riaperta alla circolazione la galleria di Colle Giardino sulla Salaria.



Dopo lo stop per allagamenti di quasi due giorni, in entrambe le direzioni, l'Anas è intervenuta e la galleria è tornata percorribile in entrambe le direzioni, sia per che da Roma.

Mercoled├Č 11 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 07:54



© RIPRODUZIONE RISERVATA