RIETI - Il terrore corre lungo la "Sp7 La Foresta-Castelfranco-Vazia". E quando cala la notte, sale la psicosi e la paura. Nel crocevia dei furti – via Foresta, via Villafranca, via Tavola D’Argento - dopo l'ondata di colpi messi a segno nei giorni scorsi – 9 furti e 3 tentati - l'allarme e la tensione tra i residenti della zona è alle stelle.



Intanto nella scorsa nottata perlustrazione della polizia nel folto della boscaglia dopo che rumori sospetti e tre sagome – come riferito dal proprietario di un’abitazione di via Foresta – aveva mandato nel panico la famiglia.



E molti, nella zona, hanno deciso di dormire nella stalla o con il fucile accanto.



