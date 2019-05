© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Attimi di paura nelle vicinanze di Antrodoco per un incidente stradale che ha coinvolto due autovetture e un camper. All’origine del sinistro il fondo stradale reso viscido dalla pioggia. Secondo una sommaria ricostruzione - ancora in fase di accertamento da parte dei carabinieri - il conducente di una Fiat 500 che procedeva in direzione L’Aquila, ha improvvisamente perso il controllo del proprio mezzo in prossimità del chilometro 24 della Salaria in un tratto curvilineo andando così ad invadere la corsia opposta di marcia per poi entrare in collisione con un camper che sopraggiungeva in quel momento.Nello scontro è stato poi coinvolto un terzo veicolo il cui conducente, non riuscendo ad arrestare in tempo il proprio mezzo, ha tamponato il camper. Sul posto è intervenuta una squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Posta che ha messo in sicurezza i mezzi coinvolti e collaborato con il personale Anas per il ripristino della viabilità. Sul luogo anche una pattuglia di carabinieri del comando compagnia di Cittaducale i cui operanti hanno effettuato i rilievi di rito per accertare l’esatta dinamica del sinistro.Nessuna grave conseguenza per gli occupanti dei mezzi. La strada è stata temporaneamente interdetta al traffico veicolare e successivamente riaperta.