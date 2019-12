© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Il Prefetto Giuseppina Reggiani ha presieduto questo pomeriggio un tavolo di mediazione, cui hanno partecipato il presidente di Cotral, Amalia Colaceci, il direttore dell’Area trasporti della Regione Bernardo Maria Fabrizio e Luigi Carbone, in rappresentanza dell’Anas, ente proprietario della strada alaria, per l’esame congiuntodella situazione riguardante alcune delle fermate Cotral lungo la Salaria.Nel corso dell’incontro sono state analizzate le criticità conseguenti alla soppressione di alcune fermate, nonché valutata la situazione di quelle per le quali si è rilevata la necessità di adottare un piano di miglioramento e adeguamento.Il Prefetto, dopo aver ascoltato le diverse posizioni ha sottolineato la necessità di addivenire ad una soluzione condivisa volta a contemperare le esigenze di tutela della sicurezza, con quelle di mobilità dell’utenza, tenuto conto delle carenze infrastrutturali del territorio reatino.In tal senso, il tavolo, nel prendere atto che la soppressione di alcune fermate è scaturita dalla puntuale verifica della mancanza di condizoni di sicurezza, unita ad uno scarso numero di utenti, ha accolto la proposta del Prefetto di arrivare, in temopi brevi alla sottoscrizione, in via sperimentale, di un protocollo d’intesa per il miglioramento di alcune fermate, corredato dall’analisi dei costi e dal cronoprogramma degli interventi necessari.Il Prefetto, al termine dell’incontro, nel ringraziare i partecipanti si è riservata di monitorare i conseguenti sviluppi, con l’attenzione che la vicenda riveste per il territorio.