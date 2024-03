La famiglia di Andrea Guadagnoli ringrazia: «La vostra vicinanza ci ha commosso»

RIETI - Sette giorni fa esatti il cuore di Andrea Guadagnoli cessava di battere, in seguito a un malore mentre disputava una gara di Padel, gettando nello sconforto quanti, tra amici, parenti, conoscenti e tra compagni di squadra e avversari di un tempo, lo avevano potuto ammirare, stimare e apprezzare in vita.



Oggi con un dolore con cui dover convivere nel suo ricordo, mamma Anna, papà Fabrizio e il fratello Fabrizio hanno voluto rivolgere un pensiero a chi, in questi sette giorni hanmo manifestato vicinanza, affetto e cordoglio a una famiglia che pur avendo perso un pilastro, è ancora più unita nel ricordo di Andrea.



«Con queste poche righe vi ringraziamo di vero cuore, abbiamo sempre saputo quanto Andrea fosse ben voluto e in questi giorni ne abbiamo avuto la conferma. Grazie per esserci stati vicini in un momento così doloroso, le parole non saranno mai abbastanza per esprimere il calore che ci state trasmettendo in questi giorni. Avremmo voluto ringraziare tutti i presenti uno ad uno, ma questo non è possibile perché eravate tantissimi. La vostra presenza ci ha toccato nel profondo».