Dionisi, “primo” gol amaro: segna al Modena ma i canarini vincono ad Ascoli 2-1

RIETI - Primo sigillo stagionale per Federico Dionisi, l'attaccante più prolifico della serie B tra quelli in attività.

Peccato, però, che il suo 113esimo centro in carriera siglato al Del Duca nel match col Modena non è bastato per garantire i tre punti all'Ascoli, che nella ripresa è stato prima raggiunto dal gol di Falcinelli, poi addirittura superato al 90' dalla rete di Diaw che ha visto i canarini vincere per 2-1.

La partita di Dionisi, comunque, si era conclusa al 67' quando Bucchi lo ha tolto dal campo per far posto a Pedro Mendes.