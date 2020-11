Rieti, da Isma fondi per il reatino: Monaco plaude all'operato di Gasbarra

RIETI - Matteo Monaco, consigliere comunale di Cittaducale plaude alle dichiarazioni dell’ex eurodeputato Enrico Gasbarra che ha annunciato lo stanziamento di un fondo straordinario di 300 mila euro, rivolto ad alcuni comuni della Regione Lazio.

Un aiuto immediato, rivolto in particolare ai comuni del reatino colpiti dal terremoto del 2016, che la pandemia sta mettendo a dura prova. Il 50% delle risorse sarà per le Amministrazioni locali della provincia di Rieti, che potranno incrementare il sostegno sociale, rivolto ai cittadini più fragili di Accumoli, Amatrice, Antrodoco, Borbona, Borgo Velino, Cantalice, Castel Sant’Angelo, Cittaducale, Cittareale, Leonessa, Micigliano, Poggio Bustone, Posta, Rivodutri e Rieti.

“È stato il consiglio di amministrazione dell’Azienda di Servizi alla Persona (Isma) Regione Lazio, di cui Gasbarra è oggi presidente, a permettere tutto questo - spiega Monaco - Una particolare attenzione è rivolta al nostro territorio, con il 50% delle risorse destinato alle amministrazioni locali della provincia di Rieti colpite dal terremoto del 2016. Sottolineo che non è la prima volta che l’onorevole Gasbarra si impegna per il territorio reatino. Ricordo, infatti, nel luglio di due anni fa, l’inaugurazione dello sportello Europa. Gasbarra ha inoltre offerto la possibilità ai nostri giovani di conoscere da vicino le istituzioni europee, permettendo a me e a molti altri di soggiornare a Bruxelles, in una esperienza unica e formativa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA