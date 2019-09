RIETI - Paura nel piccolo centro di Turania nell’Alta valle del Turano. Nella mattinata la cucina di una privata abitazione è andata a fuoco creando momenti di apprensione soprattutto per gli occupanti che comunque sono riusciti ad allontanarsi. Le fiamme sono divampate questa mattina intorno alle 10 in via Porta Romana - in pieno centro - nella cucina di un appartamento sito al primo piano di uno stabile.



Ancora da chiarire le cause che hanno provocato l'innesco, se un guasto elettrico una distrazione o cause accidentali. Sul posto i carabinieri del locale comando stazione e due squadre di vigili del fuoco una partita dal distaccamento di Subiaco e una dal presidio di Borgo San Pietro. Grazie all'immediato intervento di alcuni residenti, dall'esterno, si è riuscito a contenere l'incendio. Un denso fumo nero ha invaso a lungo i locali dell'abitazione.