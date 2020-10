Coronavirus, seconda media di Passo Corese: da venerdì parte la didattica a distanza

RIETI - Da domani, 23 ottobre, per la classe seconda della scuola media “Orazio”, all’interno della quale si è verificato un caso Covid-19, verrà istituita la didattica a distanza fino a nuove disposizioni. Lo rende noto la preside dell’istituto comprensivo di Fara Sabina, Ileana Tozzi.

Nella serata di mercoledì i genitori in accordo con il sindaco di Fara Sabina Roberta Cuneo avevano avviato l’autoisolamento degli alunni.

“La circolare è stata appena fatta e da domani attiveremo la didattica a distanza (dad) – dichiara la dirigente Tozzi – Non l’abbiamo fatto da oggi (22 ottobre) perché ieri pomeriggio nel collegio dei docenti è stato attivato il piano dell’offerta formativa con le indicazioni per la dad. Prima era indispensabile fare questo passaggio. Ero al corrente dell’accordo tra il sindaco e i genitori, che chiaramente hanno agito in piena libertà scegliendo di mandare o meno i propri figli a scuola. Il sindaco è pur sempre un dipendente della mia scuola e anche se con ruoli diversi, ci sentiamo. La sua è stata una scelta legittima, anche perché la scuola ha bisogno di tempi tecnici obbligatori e non si poteva partire con la dad prima di domani, visto che per attivarla serve organizzare il lavoro e gli orari dei docenti che continuano le altre lezioni in presenza. Tra l’altro - conclude Tozzi - tutti i ragazzi che hanno necessità di avere i tablet possono far arrivare, tramite i genitori, la richiesta alla segreteria e sottoscrivere un contratto di comodato d'uso”.

Ultimo aggiornamento: 10:38

© RIPRODUZIONE RISERVATA