RIETI - Un terzo caso di positività al Covid colpisce di nuovo l’istituto tecnico economico “Luigi di Savoia” di viale Maraini, a Rieti. Dopo i primi due registrati fra mercoledì pomeriggio (una ragazza di 17 anni in una classe terza) e giovedì (il fratello in una seconda), ieri alla dirigente scolastica Stefania Santarelli è arrivata la conferma dalla Asl di un terzo alunno contagiato, facente parte della stessa classe della ragazza.

Una sezione dunque, fra alunni e docenti, già messa in quarantena a partire da mercoledì scorso, tanto da spingere la stessa dirigente a confermare la ripresa delle lezioni in presenza per domani, attingendo nel frattempo alle graduatorie dei supplenti, dopo che tra giovedì e sabato si è andati avanti rispolverando la didattica digitale: «La scuola è chiusa da giovedì – spiega la Santarelli – Nel frattempo, è stata effettuata la necessaria sanificazione e, non essendo più frequentato da giovedì, l’istituto non ha quindi bisogno di un’ulteriore igienizzazione. La classe che è stata interessata da un nuovo caso di contagio era già stata posta sotto vigilanza della Asl da mercoledì, quindi domani le lezioni riprenderanno regolarmente con la presenza in aula».

Il nuovo caso nella scuola, il terzo, è dunque strettamente collegato al primo manifestatosi mercoledì, che aveva coinvolto la studentessa nella classe terza e a cascata, il giorno successivo, il fratello più piccolo nella seconda classe.

E con la nuova positività certificata ieri, inoltre, sale di altre due unità anche il numero dei docenti posti in isolamento domiciliare, confermando così stabilmente intorno alle 50 persone il numero di coinvolti nella quarantena domiciliare che sta decimando le classi del Savoia, tra docenti e alunni. In generale, a Rieti si arriva così a quota cinque casi certificati che – oltre ai tre del Savoia – includono anche il primo rilevato domenica scorso all’istituto “Elena Principessa di Napoli” – una 16enne del corso Linguistico - e, nella tarda serata di mercoledì, quello dell’alunno di seconda media della Sacchetti Sassetti la quale però, con la sanificazione predisposta già nel corso della stessa notte dalla dirigente scolastica Mirella Galluzzi, il giovedì mattina è riuscita a garantire le lezioni in presenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA