RIETI - Coronavirus, all’esito delle indagini eseguite nelle ultime ore si evidenziano 25 nuovi soggetti positivi al test Covid 19 residenti nei comuni di Rieti, Cantalice, Fara in Sabina, Frasso Sabino, Poggio Nativo, Casaprota, Poggio Mirteto, Poggio Moiano, Varco Sabino, Fiamignano, Borgorose.

In provincia di Rieti salgono pertanto a 66 i soggetti positivi al test Covid 19.

42 soggetti sono in sorveglianza domiciliare presso il proprio domicilio, mentre 24 sono ricoverati presso l’ospedale de’ Lellis di Rieti.

Presso l’Unità di Malattie Infettive sono ricoverati inoltre 3 pazienti sospetti al Covid 19.

Risultano in sorveglianza domiciliare 217 soggetti: di questi, 172 sono asintomatici, mentre 45 sono sintomatici e pertanto sottoposti al test Covid 19. 11 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.

Gli operatori del Servizio di Igiene pubblica (Isp) della Asl di Rieti, seguendo scrupolosamente i protocolli attivati dal Ministero della Salute e le disposizioni della Regione Lazio, monitorano giornalmente i casi descritti sul territorio ed effettuano tutte le indagini epidemiologiche necessarie alla valutazione e verifica di eventuali casi sospetti, assicurando il contenimento dell’epidemia.

Isolata casa di riposo Santa Lucia. “La Asl di Rieti, in contatto con la task-force regionale, sta procedendo nell’azione di rafforzamento dei controlli sulle case di riposo e a questo proposito si è deciso l’isolamento della casa di riposo Santa Lucia in cui ci sono attualmente 13 casi positivi posti in isolamento, ma ne aspettiamo altri.

La Asl di Rieti sta adottando tutte le misure previste e la situazione viene costantemente monitorata ed è stato avvisato il Sindaco. Attivata la task-force da parte dell’Asl di Rieti con personale sanitario e si stanno eseguendo i tamponi su tutti i residenti della struttura fra cui alcuni religiosi”.



Ultimo aggiornamento: 15:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA