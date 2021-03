Coronavirus: 32 nuovi positivi ma ci sono ben 56 guariti

RIETI - Coronavirus: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 32 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (13) – Amatrice (1) – Borgorose (1) – Cantalice (1) – Cittaducale (4) – Contigliano (1) – Micigliano (1) – Monte S. Giovanni (3) – Monteleone Sabino (1) – Montopoli in Sabina (1) – Poggio Bustone (1) – Poggio Mirteto (2) – Poggio Nativo (2).

Si registrano 56 nuovi guariti: (19) Rieti – (2) Amatrice – (3) Antrodoco – (2) Belmonte in Sabina - (1) Borgorose – (5) Cantalice – (3) Cittaducale – (1) Colli sul Velino - (2) Contigliano – (1) Fara in Sabina – (1) Fiamignano – (2) Labro – (2) Magliano Sabina – (1) Monte S. Giovanni – (2) Monteleone Sabino – (1) Pescorocchiano – (1) Petrella Salto – (1) Poggio Bustone – (2) Poggio Mirteto – (1) Poggio Nativo – (1) Selci – (1) Torri in Sabina – (1) Torricella in sabina.

Numero tamponi eseguiti: 443. Numero totale tamponi eseguiti: 58.079.

Totale positivi in provincia di Rieti: 717.

