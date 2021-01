Coronavirus, i guariti tornano a superare i nuovi positivi: 55 contro 45 ma c'è il decesso di una donna

RIETI - Coronavirus: i guariti dopo giorni superano i nuovi positivi che sono 40 di fronte a 55 che hanno superato l'incubo del Covid. Ma c'è un nuovo decesso, una donna di 81 anni.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 40 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (10) – Amatrice (1) – Cittaducale (1) – Fara in Sabina (5) – Forano (1) – Magliano Sabina (1) – Monte S. Giovanni (2) – Montopoli in Sabina (2) – Pescorocchiano (3) – Poggio Bustone (1) – Poggio Mirteto (5) – Poggio Moiano (3) – Poggio Nativo (2) – Rocca Sinibalda (2) – Toffia (1).

Si registrano 55 nuovi guariti: (12) Rieti – (1) Accumoli – (7) Amatrice – (1) Borgorose – (1) Cantalice – (1) Casaprota – (1) Casperia – (1) Cittaducale – (1) Collevecchio – (1) Contigliano – (8) Fara in Sabina – (1) Mompeo – (4) Montopoli in Sabina – (3) Pescorocchiano – (2) Poggio Moiano – (1) Poggio Nativo – (7) Scandriglia – (1) Tarano – (1) Torri in Sabina.

Numero tamponi eseguiti: 261 con il mumero totale dei tamponi salito 40.424.

Si registra un decesso: una donna di 81 anni (reparti Covid OGP Rieti).

Totale positivi in provincia di Rieti: 1085.

