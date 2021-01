Campagna scuole sicure: test antigenici gratuiti per gli studenti delle scuole superiori del Reatino

RIETI - La Asl di Rieti rilancia la Campagna “Scuole Sicure” e l’appello rivolto ai giovani delle Scuole superiori della provincia di Rieti, invitandoli ad eseguire i test antigenici gratuiti disponibili attraverso la rete territoriale drive-in.

Eseguire i test antigenici gratuiti in modalità drive-in è semplicissimo. Gli studenti delle Scuole superiori dovranno accedere al link https://prenota-drive.regione.lazio.it/main/home e al link https://www.salutelazio.it/prenota-drive-in per scaricare l’apposita WebApp al fine di effettuare direttamente la prenotazione per l’esecuzione del test antigenico nella postazione dedicata.

Si tratta di una Campagna Screening di prevenzione e contenimento del coronavirus con esecuzione di test antigenici gratuiti dedicata alle Scuole secondarie di secondo grado della provincia di Rieti, predisposta dalla Asl di Rieti in vista della riapertura delle Scuole in presenza.

Una volta prenotato il test gratuito, gli studenti potranno effettuare rapidamente l’esame, presso la rete territoriale drive-in. Le postazioni sono presenti a Rieti presso la sede Asl di via del Terminillo 42, aperta dalle ore 8:30 alle ore 19:30 dal lunedì al sabato. Presso il PASS di Amatrice, Area Opera don Minozzi, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 nei giorni del mercoledì e del venerdì. Presso il PASS di Accumoli, via Salaria Km. 141,600, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nella giornata del lunedì. Presso la sede distrettuale di S. Elpidio, Strada Provinciale per S. Elpidio, Bivio Petrignano (Pescorocchiano) - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nella giornata del giovedì. Presso la Casa della Salute di Magliano Sabina, Vocabolo Filoni, 1 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nella giornata del lunedì. A Passo Corese, Via Maestri del Lavoro, snc - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nella giornata del martedì. A Osteria Nuova, Via Mirtense, 19 (Area Fiera) - dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nella giornata del mercoledì. A Poggio Mirteto, Località Capacqua snc, dalle ore 9:00 alle ore 13:00 nella giornata del venerdì.

