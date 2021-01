Coronavirus: ci sono altri 48 positivi e quattro decessi. I guariti sono 35

RIETI - Coronavirus: 48 nuovi positivi e quatro decessi. Conteggiati anche 35 guariti, il totale dei contagiati supera ora i mille e cento caso.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 48 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (10) – Amatrice (1) – Borgorose (1) – Casperia (1) – Cittaducale (2) – Fara in Sabina (5) – Fiamignano (1) – Forano (3) – Montebuono (1) – Montopoli in Sabina (2) – Poggio Bustone (1) – Poggio Catino (5) – Poggio Mirteto (7) – Poggio S. Lorenzo (1) – Rivodutri (1) – Rocca Sinibalda (2) – Toffia (2) – Torricella in Sabina (2).

Si registrano 35 nuovi guariti: (15) Rieti – (1) Amatrice – (1) Castel Nuovo di Farfa – (2) Cittaducale – (2) Contigliano – (1) Fara in Sabina – (1) Leonessa – (1) Mompeo – (2) Petrella Salto – (2) Poggio Catino – (5) Poggio Mirteto – (2) Scandriglia.

Numero tamponi eseguiti: 299, il totale dei tamponi: 39.893.

Si registrano quattro decessi: un uomo di 74 anni (Casa di cura Roma), una donna di 90 anni (Casa di cura Roma), un uomo di 82 anni (Casa di cura Roma), una donna di 85 anni (Terapia Intensiva OGP Rieti).

Il totale positivi in provincia di Rieti: 1103.

