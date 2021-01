A Poggio Moiano la scuola primaria verrà sanificata e alcune classi saranno messe in quarantena

RIETI - La scuola primaria di Poggio Moiano domani, 11 gennaio, verrà sanificata ed alcune classi verranno messe in quarantena. Ad annunciarlo sulla pagina istituzionale del Comune il sindaco Sandro Grossi.

L'annuncio

«Domani 11 gennaio . si legge nel comunicato del sindaco- le scuole elementari verranno sanificate alle ore 6.45. Saranno messe in quarantena la prima e la terza elementari. Le altre classi da domani riprenderanno la normale attività così come la materna e le medie. Coloro che sono risultati positivi al tampone antigenici effettueranno il molecolare per confermare o meno la positività».

