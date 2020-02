RIETI - All'ignoranza e all'inciviltà delle persone non c'è mai fine. Ci riferiamo a quanto accaduto all'ospedale de Lellis nella mattina odierna, dove ignoti hanno rubato oltre cinquanta dispenser di gel disinfettante, fatti mettere negli ultimi giorni dalla direzione aziendale nei locali dell'ospedale - ingresso, reparti, corridoi e ambulatori - per permettere a tutti di lavarsi le mani.



I dispenser che erano stai installati erano cento. Sconcerto da parte di tutti i vertici della Asl che hanno provveduto a presentare denuncia di quanto accaduto.



I dispenser rubati sono stati quelli che erano posizionati in angoli dell'ospedale più nascosti e non controllati da impianti di videocamera.

