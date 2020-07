Coronavirus, due giovani afgani positivi ai test e trasferiti in isolamento a Roma

RIETI - Coronavirus: tornano i positivi in provincia di Rieti. All’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 2 nuovi soggetti positivi al test Covid 19. I soggetti, asintomatici, sono di nazionalità afgana ed erano a Rieti con lo status di rifugiati politici ed erano ospiti in un cnetro di accoglienza. In totale i positivi in provincia di Rieti sono 5



66 i contatti in sorveglianza domiciliare, sintomatici 0. 5 i soggetti usciti dalla sorveglianza domiciliare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA