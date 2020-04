RIETI - Una riduzione sulle tariffe Tari per esercizi commerciali e attività produttive di Fara. La richiesta è arrivata ieri dai gruppi di maggioranza Fratelli d’Italia e Fara 3.0 vista l'emergenza coronavirus.

«In considerazione della difficile situazione economica e in particolar modo per le attività commerciali e produttive che a causa del Covid19 – spiegano i capigruppo Simone Fratini (FdI) e Roberta Cuneo (Fara 3.0) - si sono trovate improvvisamente a non poter esercitare e che al momento il Piano Economico Finanziario della Tari 2020 ancora non è stato adottato dal nostro comune, tenendo conto del fatto che deve essersi verificata una flessione delle spese relativamente alla parte variabile nello specifico nelle quantità di organico e indifferenziata conferita in discarica. Nell'intento di creare ogni forma possibile di sostegno e incentivo alla ripresa economica del nostro comune, i gruppi consiliari Fratelli d'Italia e Fara 3.0 hanno richiesto al sindaco del comune di Fara Sabina Davide Basilicata la possibilità di calcolare le tariffe Tari 2020 prevedendo una riduzione delle cartelle per gli esercizi commerciali e le attività produttive appartenenti ai codici Adeco che hanno subito nei mesi di marzo e aprile una chiusura forzata».

Il 16 marzo l’istanza di prevedere agevolazioni per gli esercenti e sugli immobili commerciali è stata avanzata anche dal gruppo consiliare di opposizione Fara bene comune.

