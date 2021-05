Covid: contagi ancora in calo, sono 5 i nuovi positivi a fronte di 26 guariti

RIETI - Covid: 5 nuovi positivi a fronte di 26 guariti e nessun decesso.

Ma ecco il bollettino della Asl: all’esito delle indagini eseguite nelle ultime 24 ore si registrano 5 nuovi soggetti positivi al test Covid 19.

Rieti (1) – Poggio Bustone (2) – Poggio Mirteto (1) – Stimigliano (1).

Si registrano 26 nuovi guariti: (6) Rieti – (1) Belmonte in Sabina – (1) Cantalupo in Sabina – (3) Casperia – (2) Cittaducale – (1) Concerviano – (4) Fara in Sabina – (2) Greccio – (1) Leonessa – (1) Magliano Sabina – (1) Monteleone Sabino – (1) Poggio Bustone – (1) Rocca Sinibalda – (1) Stimigliano.

Numero tamponi eseguiti: 547. Totali tamponi eseguiti: 91.539.

Il totale dei positivi in provincia di Rieti scende a 168.

