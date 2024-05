Aviaria, allarme per l'epidemia tra i bovini Usa: i sintomi del primo uomo infettato

Dopo il Covid-19, l'influenza aviaria potrebbe scatenare la prossima pandemia? Se fino a poco tempo fa si pensava che fosse una malattia trasmissibile solo tra animali, abbiamo avuto il primo caso di uomo infettato in Texas, negli Stati Uniti. Ma quali sono i sintomi? E bisognerà stare in allerta?

Aviaria prossima pandemia, i virologi: «Virus sta mutando e si trasmetterà all'uomo». È allarme negli Usa

I sintomi

Il sintomo presentato dal primo caso umano, un lavoratore di un azienda che produce latte in Texas, collegato all'epidemia di virus dell'influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicità che circola tra i bovini da latte negli Stati Uniti è una congiuntivite con emorragia a entrambi gli occhi, che per fortuna non sembra compromettere la vista.