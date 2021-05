Giocatore di Biella positivo al Covid, oggi la Npc non gioca gara 2 per disposizione della Asl

RIETI - Oggi non si gioca gara 2 tra Kienergia e Biella per la positività al Covid di un giocatore ospite. Lo ha disposto la Asl di Rieti in attesa dell'esito dei molecolari fatti al resto del gruppo squadra piemontese.

Il comunicato della Pallacanestro Biella

Edilnol Pallacanestro Biella comunica che, a seguito del consueto giro di tamponi antigenici avvenuto nella serata di ieri, che ha riscontrato un caso di positività da Sars-CoVid19 in un membro del gruppo squadra, confermato poi nella giornata di oggi da test molecolare, la Asl di Rieti ha disposto la sospensione della partita contro la Npc Rieti in programma questa sera.

Come prescritto quindi dalle autorità sanitarie locali, tutti gli altri membri di squadra e staff, risultati negativi al tampone antigenico ieri, hanno eseguito in giornata il test molecolare il cui esito verrà dato domani e si trovano attualmente in quarantena obbligatoria in attesa dei risultati.



