RIETI - Iniziati i tamponi ai bambini della scuola dell'infanzia di Passo Corese dove nei giorni scorsi si sono registrate delle positività al Covid19. Per maggiore sicurezza si è deciso di fare in modalità drive-in. Le operazioni sono iniziate da poco e al momento tutto procede senza difficoltà. Lo screening è promosso da Comune di Fara Sabina in collaborazione con Fondazione Varrone e Asl.

