Il primo turno di Coppa visto dai capitani Avenali, Colangeli, Grillo, Monaco e Scancella

RIETI - Le cinque reatine in Coppa Italia di Promozione sono ai nastri di partenza. L’andata del primo turno ha un derby tutto reatino come protagonista. Partire bene è fondamentale per il prosieguo della competizione. Prima delle gare sarà osservato un minuto di raccoglimento in memoria delle vittime dell'alluvione nelle Marche.

Le parole dei capitani

Cantalice-Amatrice (ore 11, arbitro Fumi di Ciampino)

Mario Monaco, Cantalice

«Affrontiamo una delle squadre più attrezzate e sicuramente organizzare del girone. Siamo consapevoli di affrontare una squadra tosta che verrà in casa nostra per fare risultato. Noi siamo tranquilli, abbiamo preparato la partita su ogni punto di vista, siamo consapevoli della nostra forza, sarà una partita bella da giocare. Con i fratelli Pezzotti ci lega in amicizia da molti anni, sono giocatori di altre categorie per chi quali dovremmo avere un occhio di riguardo in più, specialmente su Marco. Siamo fiduciosi e carchi al punto giusto per affrontarla nel migliore dei modi».

Simone Colangeli, Amatrice

«Al Ramacogi ci attenderà un vero e proprio clima derby dove mi aspetto che ci sarà un pubblico importante. In campo sarà una partita intesa e maschia. Conosco il Cantalice da molti anni, nonostante sono retrocessi il gruppo storico è rimasto. Sono sicuramente un ottima squadra. In estate abbiamo avuto molti innesti di ragazzi importanti, siamo una squadra forte che potrà dire la sua sia in Coppa che in campionato. Abbiamo molta voglia di iniziare, andremo lì per fare risultato».

Zena Montecelio-Passo Corese (ore 11, arbitro Ruggiero di Frosinone)

Daniele Scancella, Passo Corese

«È stata sicuramente un'estate complicata per la societa e per noi, ma siamo tutti contenti che si sia risolta per il meglio. Stiamo ripartendo da un gruppo completamente nuovo formato da molti giovani, stiamo lavorando giorno dopo giorno, partita dopo partita grazie al mister, al nostro preparatore e alla società che ci mettono nelle migliori condizioni per farlo bene. Domani sarà una bella partita contro una squadra forte che si è rinforzata in estate, per noi è anche un test, ci teniamo molto, ci aiuterà a capire dove siamo arrivati con il nostro lavoro e sarà un opportunità per dimostrare che nonostante il gruppo totalmente rinnovato non abbiamo perso i nostri valori, quelli che ci hanno sempre contraddistinto dentro al campo. Non vediamo l'ora di giocare».

Futbol Montesacro-Poggio Mirteto (ore 12:30, arbitro Mantuano di Latina)

Patrizio Avenali, Poggio Mirteto

«La società ha fatto dei grandi sforzi per inserire giocatori importanti. Siamo una squadra che ha mantenuto comunque il gruppo storico. Domani ci aspetta una partita difficile contro una squadra molto attrezzata che abbiamo già affrontato la precedente stagione. Sono fiducioso, abbiamo lavorato bene, c’è stato l’impegno da parte di tutti. Noi vogliamo partire con il piede giusto per passare il turno».

Bf Sport- Athletico Soccer Accademy (ore 15:30, arbitro Sisti di Viterbo)

Leonardo Grillo, Bf Sport

«Siamo una squadra in gran parte rivoluzionata, ci sono molti ragazzi nuovi soprattutto giovani. Potremmo da un lato peccare di esperienza ma se seguiamo il mister e remiamo tutti dalla stessa parte ci saranno ampi margini di miglioramento. Andiamo ad affrontare una squadra che non conosciamo. Sarà un test importante per il campionato e per vedere il nostro livello. Siamo un gruppo che nonostante sia insieme da poco è già molto affiatato».