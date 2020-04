RIETI - Fuori dall'isolamento. Contigliano si è svegliata senza i blocchi stradali alle porte del paese e con un senso di sollievo generalizzato: addio alla zona rossa, sperando di non dover più passare sotto un provvedimento che aveva messo angoscia, prima ancora nella forma che nella sostanza.

Con l'esplosione del numero dei positivi al coronavirus all'Alcim e il superamento del coefficiente dell'uno per mille tra positivi e popolazione residente, la Regione aveva deciso di istituire nel paese la terza zona rossa del Lazio dopo Nerola e Fondi. Due settimane abbondanti di chiusura, durante le quali i contiglianesi si sono dimostrati assolutamente rispettosi delle regole, imparando a sopportare le misure aggiuntive a quelle già imposte la resto della popolazione italiana.

«Ora dobbiamo continuare a tenere alta la soglia di attenzione. La battaglia non è ancora vinta» ha ammonito il sindaco Paolo Lancia, sempre in prima linea in queste settimane di emergenza. Da stamattina per i residenti è possibile andare fuori dal territorio comunale, rispettando comunque le disposizioni governative che consentono di uscire di casa solo per esigenze lavorative, sanitarie o per andare a fare la spesa.

Il primo segno tangibiile dell'addio alla zona rossa è stata la rimozione dei blocchi stradali, raccontata e documentata con foto sulla sua pagina facebook dal consigliere provinciale delegato al settore viabilità, Fabio Nobili: «Noi del settore viabilità della Provincia di Rieti e le ditte incaricate abbiamo lavorato tutta la notte nel Comune di Contigliano, non più zona rossa, per ripristinare la circolazione rimuovendo la segnaletica provvisoria, i new jersey e i blocchi sulla Tancia, Fontecerro, LimitiSud, Reopasto e pista ciclabile»

