Città di Rieti, domani test con l'Ostiamare degli ex, poi il 5 col Valle del Peschiera

RIETI - La Asd Città di Rieti giocherà una seconda amichevole, nell'attuale sosta del Campionato di Prima Categoria, affrontando il prossimo 5 gennaio 2023 (al Campo Gudini con inizio alle ore 19.00) la formazione della Valle del Peschiera militante nel Campionato laziale di Promozione. Un nuovo impegnativo test per la squadra di Pagliarini che si aggiunge a quello in programma domani pomeriggio, 29 dicembre, quando al Gudini arriverà l'Ostia Mare, formazione di serie D degli ex Stefano Mattiuzzo (direttore generale), Riccardo Solaroli (direttore sportivo) e Fabrizio Tirelli già capitano del Fc Rieti Srl che conquistò la promozione in Lega Pro.

La gara avrà inizio alle ore 14,15, con ingresso gratuito, e sarà preceduta da una breve cerimonia nel corso della quale sarà consegnata una targa ricordo ai suddetti Mattiuzzo, Solaroli e Tirelli per il loro significativo trascorso in maglia amarantoceleste.