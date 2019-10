© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Tornano i percorsi dedicati a coppie, sposi e famiglie, promossi dalla Chiesa di Rieti. Il primo appuntamento di questo nuovo ciclo di incontri è in programma domenica 27 ottobre dalle 9.45 al centro pastorale di Contigliano.“Innamoramento e amore – La storia di Isacco e Rebecca” è il tema scelto per l’incontro con la biblista Antonella Anghinoni, studiosa dell’Antico Testamento, in particolare delle sue figure femminili. Docente universitaria, collabora con la rivista Credere ed è volto noto di TV 2000. Tra le sue doti, la capacità di parlare di Dio ai più piccoli. È inoltre autrice di una collana dedicata alle donne della Bibbia, pensata per bambini e ragazzi, a cui Antonella dedicherà specifiche attività nell’incontro di domenica.Il percorso di quest’anno è dedicato ad “Amore di coppia, tenerezza ed eros” con riflessioni sulle dimensioni della corporeità e della sessualità, spaziando dal vissuto di coppia alla comunicazione con i figli.Il nuovo ciclo, che prevede quattro eventi distribuiti fino al prossimo 22 marzo, è stato ideato grazie alla sinergia tra Commissione diocesana di Pastorale Familiare, Azione Cattolica, Movimento dei Focolari e famiglie di diverse realtà parrocchiali.Il 1 dicembre torneranno gli sposi Alessandra e Francesco di 5pani2pesci per l'incontro sul tema "Vivere l'erotismo nel matrimonio cristiano", il 9 febbraio ci sarà suor Roberta Vinerba, con un incontro su educazione dei figli all'affettività e alla sessualità e il 22 marzo seguirà l'incontro conclusivo con testimonianze ed esperti.L’incontro di domenica include la Santa Messa, il pranzo, animazione per ragazzi fino a 14 anni e servizio babysitting per i bambini sotto i 5 anni.Per informazioni ed iscrizioni: Marina (3492883792) e Simona (3280626537).