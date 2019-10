Rieti, nuovo film in vista, casting per giovani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Un giovane tra i 17 e i 20, anche senza precedenti esperienze cinematografiche, purché residente a Rieti o in provincia. Sono questi i requisiti richiesti dalla Other Season Productions, casa di produzione cinematografica italo-spagnola che il prossimo 29 ottobre, al LungoVelino Cafè di via Salaria 26 a Rieti, dalle 15 alle 19 darà il via ai casting in vista della sua nuova produzione la quale, a partire dal settembre 2020, potrebbe avere Rieti o la sua provincia come sfondo per alcune delle sue scene.Restano per ora top secret trama, titolo e cast dell’opera messa in cantiere dalla Other Season Production, che è in cerca di volti giovani. Non è la prima volta che Rieti o la sua provincia vengono scelti per casting e come sfondo delle riprese: ultimi, in ordine di tempo, le selezioni svolte alla ricerca della comparse di "Loro”, il film di Paolo Sorrentino su Berlusconi uscito lo scorso anno e le cui comparse selezionate nel Reatino furono impiegate nelle scene girate poi fra le macerie di Amatrice.Più indietro nel tempo, invece, i casting del 2011 alla ricerca dei volti generici di “Educazione Siberiana”, il film diretto da Gabriele Salvatores e tratto dal libro di Nicolai Lilin, del quale alcune scene furono girate al lago del Salto.I minorenni intenzionati a prendere parte al casting al LungoVelino Cafè dovranno essere accompagnati da un genitore o da chi ne fa le veci.Info a casting2019kk@gmail.com