Latina, nuovo film di Crialese con Penelope Cruz: folla per le audizioni impone stop al casting per i bambini

Sono stati annullati oggi pomeriggio a Latina i casting per il nuovo film di Emanuele Crialese. Solo i primi bambini che erano in attesa da ore sono riusciti a varcare i cancelli dell'ex Rossi sud alle porte del capoluogo pontino dove la Latina Film Commission aveva fato appuntamento agli aspiranti attori per sostenere un provino con la produzione del film che avrà come protagonista Penelope Cruz.

APPROFONDIMENTI ROMA Vaccini Covid Lazio I PREMI Golden Globes, l'Italia vince con Laura Pausini. Trionfano... VACCINI Vaccino Lazio, via a prenotazione per 3 categorie: "estremamente... LATINA PAY Nuovo film di Crialese, casting del regista a Latina

Il casting però è stato talmente un successo che intorno alle 14.30 la situazione è degenerata. E' stato chiesto l'intervento della polizia locale perché la gente si stava accalcando e non venivano rispettate le prescrizioni anti covid. Al momento il casting è stato sospeso. Non ci saranno provini neanche nella giornata di domani ma la produzione assicura che tutti quelli che si erano prenotati verranno richiamati e avranno la possibilità di far sostenere il provino ai bambini. Cocente la delusione di tanti bambini all’esterno della Rossi Sud, molti arrivati anche da fuori da fuori Regione. Per essere ricontattati dalla produzione bisognerà inviare una mail all'indirizzo immensitacasting@gmail.com.

Ultimo aggiornamento: 17:54

© RIPRODUZIONE RISERVATA