Roma, casting per Ciao Darwin: i requisiti per partecipare

Giovedì 6 Aprile 2023, 14:43

Torna il programma di Paolo Bonolis, Ciao Darwin 2023, per una nuova edizione. Aperti i casting per selezionare i partecipanti, rivolti esclusivamente ai maggiorenni. I conduttori Paolo Bonolis e Luca Laurenti sono alla ricerca di numerose personalità che prenderanno parte al programma in una serie di sfide. La data stabilita per i provini è quella del 13 Aprile 2023. Photo: Kikapress Music: “Elevate” by Bensound

Vip a Roma: ecco i quartieri più gettonati dalle star