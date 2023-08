Casperia, apprensione per una fuga di gas: intervento per mettere in sicurezza l'area

RIETI - Paura e attimi di apprensione a Casperia questa sera per una fuga di gas nel pieno centro storico del paese. Da quanto si è appreso la fuga di gas metano si è sprigionata su via San Rocco. A dare l’allarme alcuni cittadini che hanno avvertito il forte odore di gas a causa della rottura di una diramazione della conduttura. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto Scalo (nella foto il loro arrivo a Casperia), i carabinieri, i volontari della Protezione civile e una squadra del servizio di emergenza per le riparazione dei guasti nelle condutture del gas. Sono state fatte allontanare le persone in prossimità della zona interessata dalla fuga di gas e messa in sicurezza l’area per permettere la riparazione del guasto attualmente ancora in corso.