UNDER 17 PROVINCIALE – RECUPERI XIII GIORNATA

La classifica:

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE D)

UNDER 16 PROVINCIALE – ROMA (GIRONE E)

RIETI – Nel fine settimana da poco terminato, oltre a due recuperi del campionato Under 17 provinciale, si sono giocati i match della quindicesima giornata dell’Under 16 provinciale romano (gironi D-E). In entrambe le categorie, il Cantalice trova il successo e blinda il primo posto. Delle altre reatine in campo, sorride solo la Pro Calcio Cittaducale.Ospite della Pro Calcio Studentesca, il Cantalice si impone per 6-2. Per i vincitori, reti di Piras, Mariantoni, Sulpizi, Di Carlo, Biafora e Nobile. I due gol degli avversari sono realizzati da Corsi e Cavalli. Grazie a questo trionfo, i reatini mantengono la vetta, staccando di sei lunghezze il Città di Palombara secondo. Commenta la gara Antonio Pilati, mister Studentesca: «Sapevamo che sarebbe stata una partita molto dura. Peccato per il risultato finale: sebbene la squadra abbia dato il massimo contro un avversario, a mio avviso, di categoria superiore, siamo stati puniti severamente. Abbiamo disputato un bellissimo primo tempo: siamo andati in vantaggio, poi loro hanno ribaltato il risultato, ma abbiamo reagito e siamo riusciti a trovare il pareggio, andando negli spogliatoi sul 2-2. Nella ripresa, anche se siamo stati più volte pericolosi, non siamo riusciti ad evitare la debacle. In ogni caso, complimenti alla mio gruppo, capace di far sudare parecchio la corazzata affrontata».Nella trasferta contro la Brictense, la Pro Calcio Cittaducale esce vittoriosa 2-1, grazie ai gol su punizione di Passi e Gunnella. Franco Monaco (Cittaducale): «In un primo tempo nel quale abbiamo tenuto il pallino del gioco, dopo essere passati in vantaggio, abbiamo subito il gol del pareggio. Nonostante le diverse assenze per infortunio, siamo comunque riusciti a portare a casa tre punti molto importanti. Mi congratulo con tutti i ragazzi, autori di una prestazione di grande carattere».Da ricordare che il terzo ed ultimo recupero della tredicesima giornata, Sporting Rieti - Casali Poggio Nativo, si è svolto domenica 10 febbraio. La sfida è terminata 1-0 per i padroni di casa (rete di Zanoaga).Nel weekend in arrivo, riprenderà a pieno ritmo la competizione, giunta al quattordicesimo turno.Cantalice 33; Città di Palombara 27; Fiano Romano 26; Settebagni 22; Sporting Rieti 20; Pro Calcio Cittaducale 17; Casali Poggio Nativo 14; Valle del Tevere 11; Pro Calcio Studentesca 8; La Sabina 5; Brictense 1.Lo Sporting Rieti (ottavo a 16 punti) cade 2-1 in casa del Torre Angela (nona a 14). Agli ospiti non basta il gol di Santarelli.Tra le mura amiche, un Cantalice inarrestabile liquida 4-1 il Calcio Flaminia. I padroni di casa consolidano il primo posto e mantengono il punteggio pieno (30), collocandosi a +9 dagli avversari attualmente al secondo posto (21).K.o in trasferta, invece, per lo Sport Selci: lo Sporting Sacrofano vince 2-0. I sabini rimangono quarti a 18, mentre i romani, ottavi su undici, salgono a quota 14.